Ponte sul Po chuso. Bisogna fare squadra

Di questi tempi, guardando il Po con così poca acqua, è difficile riconoscere il Grande fiume. E viene da pensare che, per attraversarlo, sarebbe più che sufficiente il vecchio ponte di barche che un tempo collegava la sponda emiliana a quella lombarda tra Sacca di Colorno e Casalmaggiore. Peccato che non ci sia più. Perché oggi sarebbe utile, vista la situazione in cui versano i ponti che collegano la provincia di Parma con la Bassa lombarda. Una situazione drammatica che provoca disagi e danni a non finire, ma anche rabbia e indignazione. I disagi e i danni sono quelli riservati alle migliaia di pendolari e alle centinaia di aziende che tutti i giorni devono organizzare i propri spostamenti in questo pezzo di Bassa tra Emilia e Lombardia. La rabbia e l’indignazione sono invece i sentimenti che chiunque prova davanti a un Paese che sembra incapace di darsi un sistema di infrastrutture degne di questo nome.

L’ultimo evento in ordine di tempo è la chiusura del ponte di Casalmaggiore decisa dai tecnici giovedì per problemi infrastrutturali. Una chiusura a tempo indeterminato in attesa di vedere quali interventi sarà possibile attuare. Risultato? Chiunque debba andare da Parma a Casalmaggiore (o viceversa) ha due alternative: o passa dal ponte Verdi a Ragazzola di Roccabianca oppure sceglie il ponte che collega Boretto a Viadana. Tra i venti e i trenta chilometri in più. Nel migliore dei casi, quasi mezz’ora buttata ma può essere molto di più perché di questi tempi sul ponte di Ragazzola c’è il senso unico alternato per lavori. E sono lavori sempre più frequenti visto che si tratta di infrastrutture ormai datate e sottoposte a una grande usura per il traffico molto intenso che le percorre ogni giorno.

La dura verità è che tutti e tre questi ponti sono stati costruiti tra quaranta e oltre sessant’anni fa e cominciano purtroppo a mostrare i segni del tempo che passa. Quello di Casalmaggiore è il più vecchio. Fu realizzato negli anni Cinquanta. Una decina di anni fa fu chiuso a lungo per essere riammodernato. Ma, nonostante gli interventi di ristrutturazione, con sempre più frequenza, si susseguono seri problemi strutturali, come dimostra la chiusura decisa giovedì. L’altro ponte in territorio parmense, quello a Ragazzola di Roccabianca, è più recente. Ma non è immune da problemi tanto che anche qui si incontra spesso qualche cantiere. In più ha un vizio di origine mai sistemato: non collega i due argini maestri e la strada corre per un lungo tratto in area golenale. Quindi, in caso di grandi piene del Po, si è obbligati alla chiusura.

Per uscire da questa situazione, servirebbero interventi straordinari e coraggiosi che la frammentazione di competenze fra Stato, regioni e province rendono tutt’altro che facili. Servirebbero enti locali in grado di prendere decisioni e fare investimenti, mentre le province (che in Emilia Romagna hanno la competenza sulla manutenzione delle strade) sono da anni senza risorse. Servirebbe una politica in grado di pensare alle infrastrutture necessarie e di non dividersi da decenni su progetti come quello dell’autostrada Tirreno-Brennero che prevede - guarda caso – un viadotto a quattro corsie sul Po, proprio a metà strada tra il ponte di Ragazzola e quello di Casalmaggiore. O forse l’unica strada che ci rimane è davvero il vecchio ponte di barche?