Pizzarotti: "Il M5S ha copiato il mio programma di 5 anni fa"

«Noi siamo il nemico da battere. Ieri abbiamo presentato le liste, abbiamo presentato il programma da 15 giorni, centrodestra e centrosinistra non lo hanno fatto: lavorano in gran parte contro di noi». Lo ha detto questa mattina il sindaco uscente (e ricandidato per le elezioni di giugno) Federico Pizzarotti a Omnibus, su La7. Continua Pizzarotti: «Il M5S ha in gran parte copiato, facendo copia-incolla, il programma che avevamo presentato noi cinque anni fa a dimostrazione del fatto che il gruppo che c'è adesso non ha reali competenze, è stato messo qui da Bugani che è un vero e proprio capobastone».