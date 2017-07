Il Pordenone Calcio, semifinalista nelle ultime due edizioni dei play-off di Lega Pro, comunica di aver ingaggiato il portiere Kristaps Zommers. Il giocatore lettone, classe '97, si trasferisce in neroverde dal Parma con la formula del prestito, sino a giugno 2018.

Zommers ha collezionato 57 presenze in due stagioni con il Parma (la prima in serie D, la seconda in Lega Pro). Il portiere vanta anche 5 presenze nella Nazionale Under 21 della Lettonia.