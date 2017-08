Parma, Maxi Lopez il colpo in attacco? A breve in crociato il difensore Sierralta

L'attaccante "super"per il Parma che da tempo riscalda radiomercato sarebbe Maxi Lopez. Da più parti i crociati starebbero trattando da circa un mese la punta classe '84 in uscita dal Torino. E' in dirittura d'arrivo, siamo ai dettagli, l'acquisto di Francisco Sierralta, difensore cileno dell'Udinese di 19 anni. Notizie anche dalla dirigenza: il direttore sportivo del Monaco Antonio Cordon (ha chiesto al club di rescindere il contratto) sarebbe pronto a entrare in Desports, il gruppo cinese proprietario di Parma, Granada e Chongqing. Proprio Cordon coordinerebbe e dirigerebbe la gestione sportiva dei tre club. Un ruolo simile a quello che ricopre Walter Sabatini con Suning.