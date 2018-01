Manuel Nocciolini va in prestito al Pordenone

Il Pordenone Calcio (serie C, girone B) è letteralmente scatenato nel mercato di riparazione: la società neroverde ha appena comunicato di aver messo a segno l'ennesimo colpo. In serata ha ingaggiato l'attaccante classe '89 Manuel Nocciolini. Il giocatore si trasferisce in neroverde dal Parma con la formula del prestito, fino a giugno 2018.

Nocciolini è un attaccante completo, impiegabile sia da esterno sia da centrale. Nello scorso campionato è stato fondamentale nella promozione in B del Parma: 13 reti e 3 assist il suo score, playoff compresi (a segno con il Piacenza e nella finale con l'Alessandria).

Nella stagione 2015/2016 ha realizzato 25 reti con la maglia del Forlì. Sono 76 i gol segnati complessivamente in carriera. C'è anche una curiosità storico-statistica: il Pordenone è nel destino del nuovo attaccante neroverde, che in Pordenone-Parma dello scorso anno segnò una tripletta al Bottecchia.

Domani, alle 17.30, al centro sportivo De Marchi, si terrà la presentazione ufficiale dei quattro nuovi acquisti neroverdi: in ordine di arrivo, Zammarini, Bombagi, Cicerelli e Nocciolini.