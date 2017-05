Gay Pride: "Corpi senza confini", il 10 giugno a Roma

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Come ogni anno dal 1994, il mondo gay a giugno scende in piazza a Roma per rivendicare diritti ed il 10 la comunità LGBTQI lo farà con lo slogan "Corpi senza confine". "Vogliamo essere libere e liberi di scegliere e di esprimere - ha spiegato Sebastiano Secci, del Coordinamento Roma Pride - le nostre identità, i nostri corpi e la nostra fisicità, la nostra sessualità ma anche riconoscere alla nascita i nostri figli e di adottarli pienamente". La parola d'ordine della campagna di comunicazione del Roma Pride è ancora più esplicita: "Scopriamoli" ed è appunto riferita ai "corpi senza confini". Alla parata, che sfilerà con 16 carri da piazza della Repubblica per terminare a poca distanza da piazza Venezia, passando per il Colosseo, hanno dato il sostegno la Regione Lazio e il patrocinio il Comune di Roma e molte ambasciate ed anche la Fondazione Inuit-Tor Vergata, il cui presidente è il prorettore della stessa Tor Vergata Maurizio Talamo. Ci sarà anche una new entry come i vigili del fuoco dell'Usb.