Lite in strada per l'ibernazione della madre, intervento Cc

(ANSA) - BOLOGNA, 12 AGO - Lite in strada tra sorelle per ibernare la madre morta. È quello che è successo ieri in una via semicentrale di Bologna, dove i carabinieri sono stati chiamati da alcuni passanti perchè, appunto, era in corso un animato litigio tra due donne. I militari hanno accertato che le due sono sorelle russe che vivono a Bologna e che la lite si era scatenata perchè una voleva cremare il corpo della madre, l'altra invece voleva ricorrere all'ibernazione. In Russia, infatti, c'è l'unica società che in Europa offre il servizio di ibernazione dopo il decesso. I carabinieri sono andati nella casa delle due dove effettivamente hanno trovato il corpo della madre circondato da apposite sacche di ghiaccio. Il Pm di turno, Roberto Ceroni, ha disposto il trasferimento del corpo al Dos, dove si è presentata una delle figlie per portare altro ghiaccio. L'autorità giudiziaria, dimostrando buon senso, ha acconsentito all'aggiunta del ghiaccio, e rilascerà il nulla osta per riportare la salma in patria.