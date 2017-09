Drone cade sul pubblico al concerto di Dodi Battaglia: 4 feriti

Un drone è caduto sulla folla che assisteva ieri sera al concerto di Dodi Battaglia a Lanciano. Quattro persone sono rimaste lievemente ferite e ora la polizia sta cercando di identificare un uomo che subito dopo l'incidente è stato visto recuperare l’apparecchio e fuggire.

C'erano migliaia di persone in piazza Plebiscito ad ascoltare il componente dei Pooh, che registrava il live per il dvd ufficiale del tour 2017. Una serata musicale organizzata nell’ambito delle Feste di Settembre, tradizionale appuntamento abruzzese alla sua 184esima edizione che si chiuderà stasera, dopo venti giorni di celebrazioni, con un concerto di Alex Britti.

Il drone sarebbe precipitato da un’altezza di circa dieci metri a sinistra del palco, nei pressi del Municipio; le quattro persone sono state raggiunte a testa, viso e spalle e sono state assistite prima sul posto, nell’ambulanza in servizio per l'evento, poi medicate al pronto soccorso. Prognosi tra i 4 e i 7 giorni per contusioni ed escoriazioni.

Fortunatamente l’episodio è rimasto circoscritto, la gran parte del pubblico non si è accorta di quanto accaduto e non ci sono stati momenti di panico.