Cade in un dirupo e muore durante una battuta di caccia

Un uomo è morto sull'Appennino in località Scanzo, fra i comuni di Terenzo e di Berceto.

L'allarme è scattato nel pomeriggio. Una squadra del Soccorso Alpino proveniente dalla Valcedra, che si stava recando sul monte Marmagna per soccorrere alcuni escursionisti, è stata dirottata a Scanzo dove un uomo era caduto in un dirupo nella valle del torrente Grontone, durante una battuta di caccia. Il 118 ha inviato due mezzi da Fornovo e Berceto. L'uomo ha perso la vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.