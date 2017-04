Il ricercato è serbo e si chiama Norbert Feher. I Ris confermano: stesso killer a Budrio e Portomaggiore

Davide Fabbri, il barista di Budrio (Bologna), e la guardia volontaria Valerio Verri di Portomaggiore (Ferrara) sono stati uccisi dalla stessa persona. Lo confermano gli esiti delle analisi dei Ris di Parma sul sangue repertato nei due omicidi: nel primo caso, le macchie fuori dal locale dopo che il killer era stato ferito dalla vittima in una colluttazione; nel secondo, le tracce sul Fiorino rubato e abbandonato a lato di una strada a Molinella, sabato scorso.

Gli esami scientifici degli specialisti dell’Arma hanno certificato identità tra sangue e Dna. Le analisi intanto proseguono su altri oggetti e campioni inviati da Molinella, dove prosegue la caccia all’uomo per Igor Vaclavic-Norbert Feher, serbo di 41 anni ancora latitante. Continuano anche le indagini, coordinate a Bologna dal Pm Marco Forte, a Ferrara dal Pm Ciro Alberto Savino.

IL FUGGITIVO E' UN 41ENNE SERBO. Gli accertamenti tecnici hanno infatti consentito di dare un nome "definitivo" al ricercato per gli omicidi di Budrio e Portomaggiore: si chiama Norbert Feher, è serbo e ha 41 anni. E’ confermato che l’indagato è una persona con molti alias, tra cui Igor Vaclavic - così era stato in passato arrestato e processato a Ferrara - ma a questo punto gli inquirenti di Bologna e Ferrara, in contatto anche con le forze di polizia del suo Paese che cercano lo stesso uomo per rapina e violenza sessuale, lo identificano con certezza con Feher.