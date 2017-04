Incidente a Cadelbosco: muore una 26enne

Una donna di 26 anni, R.M., è morta in un incidente stradale a Cadelbosco Sotto, frazione di Cadelbosco Sopra nel Reggiano. Per cause da accertare, intorno alle 19.30 la Fiat Punto a bordo della quale si trovava la giovane si è schiantata contro un albero a bordo strada lungo la Statale 63. La vettura ha anche avuto un principio di incendio dopo l’urto.

Nonostante l’intervento del 118, la 26enne è deceduta poco dopo. Sulla vettura c'era anche un uomo rimasto ferito gravemente e portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma con l'elisoccorso. Sono intervenuti la polizia stradale e i vigili del fuoco.