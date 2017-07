Un uomo, che non è ancora stato identificato, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Piacenza, travolto da un treno in corsa lungo la linea ferroviaria convenzionale Piacenza-Parma. L’uomo, che pare stesse camminando a bordo della banchina lungo i binari, è stato investito in pieno da un convoglio che viaggiava verso Piacenza, morendo sul colpo.

Sul posto la polizia ferroviaria e i carabinieri. Dai primi accertamenti pare che si sia trattato di una fatalità: l’uomo, che aveva posteggiato nelle vicinanze la sua bicicletta, forse potrebbe essersi accorto solo all'ultimo istante del treno in arrivo alle sue spalle, e perdendo l’equilibrio sarebbe scivolato sulle rotaie. La linea ferroviaria è stata interrotta per permettere i rilievi delle forze dell’ordine. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco