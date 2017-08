Anziano accusato di pedofilia. E il paese si spacca

Un 79enne è finito in carcere accusato di molestie nei confronti di almeno due bambine e il paese si è diviso: da una parte chi lo difende e lo vuole libero, dall'altra chi trova vergognosa questa presa di posizione.

Il borgo è Mignegno, frazione di Pontremoli, lungo la Cisa, in inverno un centinaio di abitanti, in estate più del doppio, tra chi ritorna e chi ha la seconda casa, come un po' ovunque sull'Appennino. Un villaggio liliale che dallo scorso giugno ha perso il sorriso: uno schiaffo partito dalla mano di un anziano, una mamma che chiede spiegazioni, l'arrivo dei Carabinieri, un arresto, un procedimento in corso, metà residenti che insorge e l'altra metà che si indigna.

Eugenio è un personaggio, ha insegnato a nuotare e a tuffarsi a tutti i bambini del posto. «Eh, c'è sempre stato un po' troppo attorno ai bambini», ora dicono in tanti a Mignegno. Due mesi fa dà una sberla a una tredicenne. E lì si apre un vaso di Pandora che muta totalmente il clima della piccola comunità. La ragazzina aveva cercato di difendere due amichette dagli abbracci un po' troppo affettuosi dell'anziano: lui non gradisce la ribellione e le molla il ceffone. La madre della tredicenne saputa la cosa va a chiedergli spiegazioni. Che arrivano senza troppe preghiere: Eugenio, in pratica, risponde che le altre non fanno obiezioni, tranne lei, quella che si è meritata la sberla. La mamma chiama i Carabinieri. Arriva una pattuglia del Nucleo radiomobile, scambio di parole con l'anziano («che ripete tutto come fosse la cosa più naturale del mondo», dice la madre della ragazzina), trasferimento in caserma immediato (il reato di violenza sessuale è perseguibile d'ufficio), poi la denuncia e quindi il carcere, prima a Massa poi a Prato dove è rimasto un mese. Ora è ai domiciliari in una casa di riposo di Pontremoli.

Finita così? No, perché Mignegno si è divisa ed è finita sui giornali. Uno schieramento urla che Eugenio è innocente («ma per difenderlo dicono “ha sempre fatto così, non c'è mai stato nulla di male” senza capire che così lo affossano», commenta la mamma che ha scoperchiato il caso), l'altra fazione chiede processo e punizione. Per Eugenio striscioni a favore e cartelli che invece prendono le distanze. Anche su Facebook la gente si è scatenata. «Ma soprattutto», riferisce un villeggiante parmigiano, «il paese è irriconoscibile, persone che tolgono il saluto, bambini che non possono più giocare, un ambiente omertoso, una situazione surreale». E sabato sera l'evento che ha sdegnato ancora di più i «colpevolisti», una camminata per le vie del paese. Lanterne bianche a illuminare il passaggio e un lenzuolo con la scritta “Eugenio libero” nelle mani dei manifestanti, «una ventina, non di più» racconta chi ha visto. r.c.