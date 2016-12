La Regione mette a bilancio 12 milioni per l'aeroporto di Parma

I 12 milioni entro il 2017 promessi da Bonaccini per l'aeroporto di Parma sono stati inseriti nel bilancio della Regione, che sarà votato domani. Lo stanziamento è quindi confermato. I consiglieri parmigiani Cardinali, Iotti e Lori sottolineano che "è stata tenuta in considerazione questa importante volontà e siamo convinti che ne trarrà beneficio tutto il territorio Parmense".

“12 milioni entro il 2017 per l’Aeroporto Verdi. Ad anticiparli era stato lo stesso presidente Stefano Bonaccini qualche mese fa e con il bilancio che approveremo domani saranno ufficializzati”, annunciano i consiglieri regionali Pd Alessandro Cardinali, Massimo Iotti e Barbara Lori in un comunicato stampa. I consiglieri sono impegnati nella sessione di bilancio che chiude l’attività annuale dell’Assemblea Legislativa.

“Serviranno – puntualizzano i consiglieri – a realizzare interventi infrastrutturali di potenziamento e ammodernamento del polo aeroportuale di Parma. In particolare saranno finalizzati a favorire l’ampliamento del trasporto aereo delle merci e generare nuove opportunità di sviluppo economico con impatto diretto e indiretto anche sull'occupazione e l'economia locale”.

Tra i lavori che saranno realizzati è contemplato l’allungamento della pista. Sarà così possibile imbarcare le merci direttamente a Parma, evitando il trasbordo sui camion diretti a Milano Malpensa come attualmente avviene. Per i passeggeri sarà realizzata una nuova aerostazione, collegata direttamente alla zona Fiere, nuovi parcheggi e hangar per gli aerei.

“Vogliamo riaffermare il ruolo del nostro scalo nell’ambito del sistema regionale e rilanciare gli investimenti sulle infrastrutture locali che ci collegano ai mercati internazionali – commentano Cardinali, Iotti e Lori – Nel bilancio della nostra Regione è stata tenuta in considerazione questa importante volontà e siamo convinti che ne trarrà beneficio tutto il territorio Parmense”.