Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e dare uno o più nomi ai responsabili del duplice delitto della notte di Natale di San Prospero (leggi) in cui sono stati uccisi Luca Manici, noto a tutti come la "Kelly" (Il ritratto - leggi) e Gabriela Altamirano, di origini argentine e residente a Salso amica e vera propria "ombra" della Kelly (Il ritratto - leggi). Tante le domande a cui dare risposta: è stato un omicidio passionale? (Guarda il video) Oppure un festino "hard" finito in tragedia all'Angelica vip club (Il locale - leggi)? Le vittime conoscevano bene il o i loro assassini, oppure si tratta di uno o più clienti del locale? Come sono stati uccisi? Per ora si sa solo che Luca Manici è stato accoltellato, mentre la Altamirano è stata accoltellata e molto probabilmente uccisa per soffocamento (Leggi). Resta da essere stabilita la tempistica. Un duplice omicidio che ha sconvolto Parma, ancora scossa da una serie di delitti (sei vittime in quattro mesi) (un bilancio tragico - Guarda) che hanno insanguinato la nostra città negli ultimi mesi. Sarà eseguita nelle prossime ore l'autopsia sui corpi di Luca Manici e Gabriela Altamirano. Diverse le persone sono state sentite, in particolare gli inquirenti avrebbero interrogato alcuni dei clienti più assidui dell’Angelica Vip Club e alcune persone vicine alla donna argentina, a partire dal suo ex fidanzato, il primo ad allertare le forze dell’ordine visto che la donna, da diverse ore, non rispondeva più al telefono. Domani sulla Gazzetta di Parma in edicola sarà pubblicata una lunga intervista all'uomo (Guarda).





La cronaca di ieri

Forse un festino hard finito in tragedia oppure un terribile gesto di gelosia verso una delle due vittime. Per ora solo ipotesi e nulla di più per il duplice omicidio consumatosi in un circolo privato a luci rosse a San Prospero. Martedì sera attorno alle 23 la Polizia ha ritrovato ormai senza vita Luca Manici, transessuale di 47 anni di Parma noto con il soprannome di Kelly, e Gabriela Altamirano, argentina di 45 anni residente da tempo a Salso. Per il primo sono stati fatali alcuni fendenti sferrati al corpo, la seconda invece, dopo essere stata a sua volta accoltellata, è morta strangolata.

Luogo del duplice omicidio l’Angelica Vip Club, un piccolo casolare a San Prospero. Nel locale, di proprietà del 47enne, venivano ospitati festini a luci rosse pubblicizzati anche da un sito internet e da una pagina facebook.

Ieri sera sul posto sono arrivati gli agenti della questura di Parma e il pm Emanuela Podda. Ad allertare le forze dell’ordine un conoscente della donna che da diverse ore non riusciva a mettersi più in contatto telefonico con lei. Gabriela Altamirano mancava da casa dal 26 dicembre e non è escluso che il delitto si sia consumato già in quella data.

Per tutta la giornata gli uomini della Polizia Scientifica hanno compiuto rilievi sul luogo del duplice delitto ed è iniziata anche l’analisi dei tabulati telefonici delle due vittime, in particolare fra i clienti, alcune decine di persone, che frequentavano più o meno abitualmente il locale ma anche l'appartamento dove Luca Manici "Kelly" viveva. Nessuna informazione invece potrà arrivare dalle videocamere di sorveglianza presenti all’esterno del casolare, che sono risultate spente. Altri dettagli importanti sulla dinamica dell’omicidio potranno arrivare dalle autopsie sulle due vittime, esami già disposti dal pubblico ministero.

La "Kelly" era una figura molto popolare a Parma e provincia. Originario di Langhirano, era stato il promotore di eventi e spettacoli in diversi locali della città. Accanto alla sua attività a luci rosse, aveva infatti animato e non poco la vita notturna in città, soprattutto negli anni Novanta, quando promosse alcuni dei locali più di tendenza e più amati dai giovani, non solo della comunità gay. Così oggi in tanti hanno voluto ricordare "la Kelly" postando un messaggio sui social e ricordando o una delle sue battute irriverenti o anche uno dei suoi tanti spettacoli che, scrive un amico, «avevano scosso dal torpore questa città ancora troppo provinciale».