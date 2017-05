L'Ordine dei medici: "Gli arresti sono una grandissima delusione"

«Una enorme delusione: per la nostra professione, per le persone che di noi si fidano e che a noi si affidano, per il nostro Servizio Sanitario Nazionale, che lotta ogni giorno contro risorse limitate per offrire a tutti la migliore assistenza possibile, per la Politica e le Istituzioni, per il mondo della ricerca e per l’industria farmaceutica». Così il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Roberta Chersevani, commenta l’indagine Pasimasi dei NAS che ha portato ieri a diversi arresti di medici in tutta Italia.

«Se i capi d’accusa saranno provati - rileva Chersevani in una nota - sarà segno che tutto il sistema va profondamente riformato. Mi auguro invece che questa sia un’altra fonte di amarezza e irritazione ma che i contorni siano meno criminali di quello che ora appare».