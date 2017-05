Il G7 di Taormina parla parmigiano. Con protesta

Dal 26 al 28 maggio si svolgerà a Taormina il G7, il summit tra i grandi della terra. E' previsto l'arrivo in Sicilia di mezzi dei vigili del fuoco da tutt'Italia. Tra questi un'autopompa serbatoio. Una scelta che trova contraria, però, l'Unione sindacale di base che scrive:

1200 KM tanta è la distanza che separa la città di Parma a quella di Taormina che ospiterà dal 26 al 28 maggio il G7.

Proprio per questa manifestazione stanno giungendo in Sicilia mezzi da tutta Italia, un summit, quello del G7 appunto, gestito come se fosse una calamità nazionale.

Il contributo della città di Parma al momento è la cessione dal 13 al 31 maggio di una moderna autopompa serbatoio (APS).

Perplessità vengono sollevate da questa O.S., a tale esigenza, nella quale non ci è chiaro il contributo che potrà dare a quella manifestazione questa APS, ma del quale sono facilmente immaginabili i costi a carico dei contribuenti.