Fritelli: "Nessun rapporto tra la Provincia e Guido Fanelli"

Fra l'amministrazione provinciale e l'ex primario Guido Fanelli non ci sono mai stati rapporti. Lo garantisce il presidente dell'ente, Filippo Fritelli, rispondendo ad un'interrogazione presentata da Ubaldo Arduini, capogruppo di Provincia nuova. Nell'interrogazione, Arduini fa riferimento alla presentazione del progetto «Nanopain della ditta farmaceutica Theras di Salsomaggiore» avvenuta in Provincia nonostante il progetto fosse finanziato dalla Regione, e al fatto che «tra le intercettazioni pubblicate dalla stampa c'è un colloquio tra il prof Fanelli e il titolare della ditta di Salsomaggiore».

«Non esistono rapporti fra la Provincia ed il professor Fanelli», assicura il presidente, durante il Consiglio provinciale di questa mattina, per poi dichiarare di aver «visto e conosciuto Fanelli» solo in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto «Nanopain». «Alla fine dell'incontro – conclude Fritelli – mi sono salutato con il professor Fanelli e per me la storia è finita qui». P.Dall.