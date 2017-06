Temporale su Parma: cellulari, risolti (in parte) i problemi sulla linea Tim

Cellulari in tilt per la rete di telefonia mobile Tim per circa trenta minuti nel pomeriggio dalle 16.50 alle 17.20. Problema risolto in parte (in alcune zone della provincia, infatti, tipo Ravadese e Fidenza sono continuati). Ancora non si conoscono i motivi tecnici e l'entità del disagio. Problemi, comunque, dovuti al temporale che si è abbattuto su Parma. I tecnici Tim, al lavoro per ripristinare il flusso sulla linea delle telefonate (il servizio dati, infatti, ha funzionato) sono intervenuti per risolvere il problema.

