La Regione "Sosteniamo finanziariamente la pista lunga dell'aeroporto di Parma"

«La Regione è impegnata a sostenere finanziariamente l’allungamento della pista dell’aeroporto di Parma e ha manifestato alla società che gestisce il Fellini la propria disponibilità a sostenere la promozione dello scalo riminese». E per l’aeroporto di Forlì, la Giunta regionale guarda «con interesse» la cordata di imprenditori romagnoli (compresi Cmc e gruppo sanitario Villa Maria) intenzionata a partecipare al bando per la gestione del Ridolfi, rinnovando la piena disponibilità. E’ l’assessore regionale ai trasporti, Raffaele Donini, ad aver fatto il punto sugli aeroporti regionali (tre di importanza strategica sui 38 in Italia, con Bologna - tra i primi scali nazionali - Parma e Rimini, oltre al rilancio di Forlì) nella seduta congiunta delle commissioni Territorio e Politiche economiche, presiedute da Manuela Rontini e Luciana Serri.

Presente anche l’assessore al turismo, Andrea Corsini, che per Forlì ha ribadito massima disponibilità, come per gli altri aeroporti regionali, a collaborare con la società che si aggiudicherà la gestione dello scalo nella promozione del territorio, attivando progetti di co-marketing con tour operator. Disponibilità della Regione anche a incentivare nuove tratte che abbiamo come destinazione in particolare Rimini e Forlì, una volta riaperto il Ridolfi, sfruttando una novità prevista dall’Unione europea, sinergie di promozione e marketing turistici con singoli vettori interessati.

Massimiliano Pompignoli (Ln) e Paolo Zoffoli (Pd), pur con sottolineature diverse, hanno sollecitato la Giunta a sostenere la cordata per Forlì. Il consigliere leghista ha criticato il passato trasferimento delle compagnie aeree low cost da Forlì a Bologna, ha sottolineato l’importanza delle infrastrutture. Il consigliere dem ha evidenziato l’ampio fronte istituzionale e imprenditoriale mobilitato per il rilancio del Ridolfi.