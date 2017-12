Città "intelligenti"? Parma è al nono posto

Parma è oggi la nona città più “Smart” d’Italia, secondo la classifica ICity Rate 2017, con un andamento positivo che dal 2012, anno della prima classifica ICity Rate, la vede saldamente fra le dieci città italiane più smart e sostenibili e con buoni risultati rispetto alla maggior parte degli obiettivi di sostenibilità fissati dall’ONU per il 2030. Un traguardo che la città conta di raggiungere con un modello di città intelligente che si dà obiettivi sfidanti ma realistici, mette il cittadino al centro della sua strategia e punta sul capitale umano e sulle nuove tecnologie per diventare più verde, sostenibile, sicura e connessa.

La Parma del 2030 sarà una città con più aree verdi, senza traffico e facile da percorrere, con una dimensione culturale e identitaria precisa ma aperta alla realtà internazionale. Un centro urbano che farà dell’inclusione sociale uno dei suoi punti di forza e dell’apprendimento di competenze specialistiche e delle occasioni professionali offerte alcune delle sue principali attrattive. La città emiliana avrà investito nella mobilità sostenibile per migliorare i suoi tradizionali elementi di debolezza (la qualità dell’aria, gli sprechi energetici e la forte di presenza di automobili alimentate a carburanti fossili), nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale e nel recupero degli spazi urbani attraverso le nuove tecnologie.

È il ritratto di Parma che emerge da Smart Benchmarking, il percorso di analisi, approfondimento e confronto per definire l'agenda urbana di lungo periodo realizzato per la città da FPA, presentato questa mattina all’Auditorium di Palazzo del Governatore. Con Smart Benchmarking FPA propone alle città un percorso modulare di analisi dei dati, approfondimento e coinvolgimento degli stakeholder locali in funzione del proprio modello di smart city.

“Il Comune di Parma ha scelto di impostare il suo modello di Smart City sul welfare e sui servizi al cittadino, mettendo insieme povertà, istruzione, occupazione e inclusione per sviluppare il capitale umano, ridurre le diseguaglianze e dare impulso alla crescita del territorio – afferma Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA -. I risultati di ICity Rate e Smart Benchmarking dimostrano che le politiche innovative e la capacità dell’amministrazione di darsi obiettivi sfidanti ma allo stesso tempo realistici e misurabili stanno avendo effetti positivi. Se non fosse per alcuni indicatori ambientali, su cui la città ha già iniziato a lavorare con successo, Parma sarebbe ancora più vicina alla vetta della classifica”.

“Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU sono una priorità per questa Amministrazione – dichiara Federico Pizzarotti, Sindaco di Parma –. La strategia del Comune è prepararsi sia al proprio interno sia verso il territorio per sviluppare ulteriormente i punti di forza di questa città e cercare di migliorare gli aspetti che ancora presentano criticità nel percorso che porterà Parma a diventare una vera Smart City. La parola d’ordine per completare questo percorso non può che essere condivisione: stiamo sviluppando convergenze tra tutti gli attori urbani nella direzione della Smart City, dalle istituzioni, agli attori economici, dalla ricerca all’associazionismo, per fare di Parma una città più vivibile e a misura di cittadino”.

“ICity Rate 2017 ha premiato gli sforzi fatti finora dall’Amministrazione, ma c’è ancora tanto lavoro da fare – commenta Marco Giorgi, Direttore Generale Comune di Parma –. Puntiamo a rimanere nei primi posti della classifica delle città italiane che stanno tenendo il timone verso la sostenibilità e strumenti come Smart Benchmarking di Fpa sono fondamentali per capire i punti di forza e di debolezza della città e dei nostri interventi e confrontarli con le azioni che vogliamo sviluppare nei prossimi cinque anni”.



ICity Rate – Parma occupa il nono gradino del podio delle città italiane più smart nella classifica ICity Rate 2017, stilata da FPA. Una performance che la città ducale ha ottenuto grazie agli interventi per il contrasto alla povertà, per cui stacca tutte le altre città italiane (1°), per il metodo partecipativo e la capacità di fissare obiettivi e politiche condivise da un tessuto sociale molto coeso (7° per l’indicatore Governance), per l’attenzione e le azioni per la riduzione del consumo di suolo, il recupero delle aree verdi e la riqualificazione delle aree edificate (4° in ambito Suolo e Territorio). Anche sulla mobilità sostenibile il posizionamento è ottimo: l’ottavo posto testimonia, infatti, gli investimenti che la città sta realizzando sulla ciclabilità (130 km di piste ciclabili e 24 postazioni di bike sha ring) e l’uso di fonti alternative a quelle tradizionali a partire dal parco dei mezzi pubblici. Molto buono il posizionamento anche sui temi dell’occupazione (11°), dei rifiuti (12°) e della crescita economica (19°).

Il confronto con le altre città italiane rivela un distacco dalla prima classificata Milano di 85 punti e dei punti deboli comuni al gruppo delle città medio-grandi (verde urbano, 67°, qualità dell’aria e dell’acqua, 64°, legalità e sicurezza, 64°, energia, 50°), anche se Parma riesce comunque a superare il capoluogo lombardo nell’ambito legalità e in alcune dimensioni ambientali (suolo e territorio e gestione dei rifiuti urbani).

Nel confronto con le altre città della regione Emilia-Romagna, invece, Parma ottiene il terzo gradino del podio dopo Bologna (2°) e Ravenna (8°) e prima di Modena (10°). La città si trova al di sopra della media regionale in particolare su povertà, occupazione, ricerca e innovazione, mobilità sostenibile, rifiuti, suolo e territorio, istruzione, governance e partecipazione e crescita economica, mentre ottiene risultati inferiori alla media regionale negli ambiti acqua e aria, energia, cultura e turismo, trasformazione digitale, verde urbano e legalità.



Verso l'Agenda 2030 - Parma al 2030 si è data dei traguardi impegnativi ma concreti e raggiungibili e ha fatto propri quelli su cui l’Italia si è impegnata in ambito europeo e internazionale. Alcuni li ha già raggiunti, come la diminuzione del proprio consumo di suolo (calato del 24% nel triennio 2012-2015, contro l’obiettivo ONU del 20% al 2030) e la riduzione della produzione di rifiuti pro capite al di sotto della media UE (la produzione pro capite a Parma è il 71% della media UE). Altri obiettivi è molto vicina a raggiungerli, come la percentuale di occupati nella fascia di età 24-60 (73,3% contro il 75% dell’obiettivo ONU). Quello dell’occupazione è un traguardo eccezionale se confrontato con quello di molte aree del paese. In quest’ambito un dato spicca fra tutti: il valore dell’internazionalizzazione produttiva che è oltre i l doppio del valore medio nazionale. La salute del sistema imprenditoriale locale è testimoniata anche dal dato relativo al credito alle imprese, che nel 2016 è più del doppio della media nazionale.Ambiti sui quali Parma si avvicina agli obiettivi ONU per il 2030 sono anche quelli della trasformazione digitale, in particolare per quanto riguarda la diffusione della banda larga sia a 30 (78,5% unità immobiliari raggiunte contro 100% dell’obiettivo ONU) che a 100 Mbps (24,7% contro il 50% fissato dall’agenda 2030) e della connettività (realizzate 100 nuove zone wi-fi), la riduzione degli incidenti stradali e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

In altri ambiti, invece, soprattutto in quelli dove si è posizionata nella metà bassa della classifica, c’è ancora molta strada da fare. E’ lontana dagli obiettivi dell’Agenda 2030, ad esempio, per quanto riguarda la dispersione idrica (nel 2016 35,2% di perdite idriche, sopra la media nazionale pari al 33,3%), i consumi elettrici e la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti di proprietà comunale (anche in questo caso sotto la media italiana).

Anche la qualità dell’aria a Parma è punto abbastanza critico. Sui tre indicatori che vengono utilizzati per misurarla, soltanto l’obiettivo sul limite massimo di NO2 è già stato raggiunto, mentre risultano al di sopra dei limiti massimi consentiti dall’OMS sia i livelli di PM10 (67 sono i giorni in cui è stato superato il valore massimo) sia le polveri sottili PM2.5, il cui valore medio annuo (21) è circa il doppio del consentito.