Donna trasferita, l'Ospedale: "Nessuna imposizione. Normale cercare un clima sereno"

Ieri la direzione dell'ospedale Maggiore aveva preferito non commentare "in attesa di verificare meglio lo svolgimento dei fatti". Oggi, invece, è arrivata la nota ufficiale dell'azienda riguardo al caso della donna di 89 anni trasferita di letto perché - ha raccontato la figlia sui social network e alla Gazzetta - la vicina, di religione islamica, avrebbe rifiutato la presenza in camera di un uomo, il figlio dell’89enne lì per assistere proprio la madre. La vicenda coinvolge due pazienti ricoverate per un intervento chirurgico nel reparto di Chirurgia Maxillo-facciale ed entrambe dimesse nei giorni scorsi.





“Il trasferimento della signora nella stanza a fianco, dal letto 7 al letto 9 - precisa Giuseppe La Torre coordinatore infermieristico dell’unità operativa - non è ovviamente stato imposto ai famigliari della signora, ma è stato eseguito insieme a loro; tant’è – prosegue La Torre – che da quanto verificato il nipote della paziente si è dimostrato molto gentile con gli infermieri aiutandoli a spostare gli oggetti della nonna, presenti sopra al comodino”.

Le cure e la degenza della signora sono quindi proseguite nella stanza a fianco insieme ad un’altra paziente di simile età.

“Il trasferimento –ribadisce Enrico Sesenna, direttore della Chirurgia Maxillo Facciale- è stato concordato dall’équipe e veniva incontro alle rispettive esigenze. Ci sembra del tutto ragionevole – conclude il primario - mantenere un clima sereno e collaborativo da parte di tutti, in special modo quando questo non causa disagi ai pazienti e ai loro congiunti”.

"Nessuna imposizione quindi - si legge nella nota - e nessun trattamento differenziato della bimba, visto anche che di norma i pazienti pediatrici sono ricoverati in stanze singole o insieme ad un altro bambino. Inoltre, in questo caso, i particolari drenaggi posti dopo la delicata operazione rendevano comunque inopportuno lo spostamento della bimba. Solo quindi valutazioni di carattere assistenziale e medico come per ogni altro paziente".



Quanto poi alla presenza di letti in corridoio, dichiarata dalla figlia della 89enne "si precisa che in Chirurgia Maxillo-facciale la presenza di letti e barelle tecniche fuori dalle stanze di degenza fa parte della normale attività di consulenza specialistica che la struttura svolge per il Pronto soccorso. Non erano quindi pazienti ricoverati che non avevano una stanza, ma pazienti in attesa di una prestazione specialistica presso gli ambulatori d’urgenza chirurgica presenti all’interno del reparto. E, come sempre avviene, non appena terminate le cure fanno ritorno nella struttura di afferenza".