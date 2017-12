L'affascinante storia millenaria dell'abete bianco dell'Appennino

Dall’Appennino tosco-emiliano e Parmense alla riconquista delle Alpi, dell’Appennino centrale, e forse addirittura dei Carpazi. Questa è la storia dell’Abete bianco, una delle conifere autoctone del nostro Appennino, che da anni viene studiata in vari progetti di ricerca dell’Università di Parma e dei parchi (ex regionale dei Cento Laghi e Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano) e, dal 2012, anche dal gruppo di ricerca dell’istituto di Bioscienze e biorisorse del Cnr. Gli ultimi progetti di cui sono state oggetto queste piante, in ordine di tempo, hanno avuto proprio questo scopo: individuare quale potesse essere l’origine delle popolazioni relitte di abeti bianchi presenti nell’Appennino settentrionale, collocate principalmente tra le alte quote piacentine e quelle reggiane, dove le accette dei tagliatori non arrivarono, nel periodo della grande fame energetica di fine ‘800. Studi di questo genere si compiono tramite analisi paleobotaniche, ricercando pollini antichi e macro fossili laddove questi possono essersi conservati (ovvero principalmente nei depositi fangosi di antichi laghi), ma anche e soprattutto tramite le analisi genetiche.

Dati di questo genere erano già abbondantemente presenti sulle popolazioni alpine ed europee di questi alberi, qualche informazione era disponibile per gli abeti dell’estremo Sud, Sila in particolare; molto meno note erano invece le caratteristiche genetiche delle popolazioni dell’Appennino centro-settentrionale. A colmare questa lacuna è arrivato un progetto di ricerca partito nel 2012 e realizzato dall’istituto di Bioscienze e biorisorse del Cnr in collaborazione con il dipartimento di Scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale dell’Università di Parma. A spiegare i risultati della ricerca, recentemente pubblicati sulle prestigiose riviste Journal of Biogeography e Forest Ecology & Management, sono Andrea Piotti, ricercatore del Cnr che ha curato il progetto, e Paolo Piovani, biologo freelance che ha svolto attività di ricerca all’Università di Parma occupandosi dei progetti Life sull’abete bianco degli anni ‘90 e 2000 e che mantiene tuttora una grande passione per la conservazione delle «pielle» (antico nome comune con cui nel nostro Appennino si indicavano gli abeti bianchi). «I dati raccolti, e in particolare le analisi genetiche, hanno evidenziato in maniera netta come fra le piccole popolazioni relitte di abete bianco presenti in Appennino centro-settentrionale quelle a maggiore variabilità genetica siano proprio quelle dell’Appennino tosco emiliano: in testa quella del Monte Nero, e molto ravvicinate quelle parmensi della Rocca Pumacciolo e Lago Verde (val Cedra e Val Parma). La variabilità genetica è superiore in queste minuscole popolazioni rispetto ad altri nuclei di dimensioni decisamente maggiori dell’Appennino centro-settentrionale, ma, sorprendentemente, anche rispetto alle grandi popolazioni alpine. E questo, che pare un controsenso, per i genetisti di senso ne ha eccome e punta verso un’ipotesi chiara: che la maggior parte delle popolazioni dell’Appennino centro-settentrionale e dell’arco alpino si siano generate da un nucleo di abeti bianchi che riuscì a sopravvivere all’era glaciale aggrappato ai monti del nostro Appennino».

Un risultato che conferma ancor di più come questa nostra parte di Appennino, che è stata recentemente riconosciuta dall’Unesco come Riserva della biosfera, sia veramente uno scrigno di biodiversità, un luogo che è anche più speciale di quello che già si può percepire vivendolo o frequentandolo.