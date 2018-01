La denuncia dai carabinieri assicura che la presenterà nel pomeriggio. Ma intanto ha raccontato la sua storia attraverso i social network, e con foto: la foto di una vistosa ferita al naso che per fortuna - lo hanno detto i referti del Pronto soccorso - non è anche una frattura. Una donna residente a Collecchio accusa un taxista di averla picchiata dopo essere scesa dal taxi e aver pagato la corsa. Quello che sarebbe il futile motivo? "Avergli chiesto la fattura". La donna era reduce da una cena in compagnia di amiche e doveva far ritorno a casa.