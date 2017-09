Il nuovo videoclip dei Nomadi, ciak a Zibello. E si cercano comparse

Torna protagonista per un giorno la Bassa Parmense, zona tanto amata dal regista Bussetano Gianluca Menta che, dopo aver girato negli scorsi anni il film documentario “La Trottola di Riccardino” con Enrico Beruschi, Gerardo Placido e Antonella Ponziani, ha scelto nuovamente la sua terra nativa come set per il nuovo videoclip musicale dei Nomadi.

Il nuovo brano e videoclip dal titolo “Decadanza” sarà trasmesso nei prossimi mesi sulle reti nazionali. Menta è reduce come regista da altri lavori con grandi artisti che lo hanno chiamato a dirigere e dare immagini alla loro musica, da Mingardi e Mogol, Enzo Gragnaniello con “Quale futuro vuoi” e “E continuo”, Renzo Arbore con “O’Saracino” Palo Mengoli con “Amami”. L’ufficio stampa del regista, gestito da Greta Peroncini, cerca comparse per il giorno 3 Ottobre 2017, giorno in cui verranno effettuate le riprese del video in piazza a Zibello (PR) con convocazione alle ore 09:00 del mattino presso il gazebo della produzione.

Chi desiderasse partecipare può contattare il numero: 328/8660943 o al seguente indirizzo email: glmental@libero.it il quale darà le giuste informazioni a tutti.

Si ricorda che la partecipazione al videoclip è gratuita e non saranno previsti rimborsi ne altro. Si prega di presentarsi puntuali muniti di fotocopia di documento di identità fronte/retro e codice fiscale. Per i minori serve la liberatoria firmata di un genitore.

Il termine delle riprese sarà indicativamente per le ore 18:00 circa.

