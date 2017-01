Sassi contro il pullman del Venezia: daspo per 9 tifosi della Reggiana

Nove tifosi della Reggiana Calcio sono stati colpiti da Daspo dopo la sassaiola contro il pullman dei tifosi del Venezia di domenica scorsa. Altri quattro Daspo sono stati emessi per lo spargimento di venti chiodi sul campo dello stadio cittadino Mirabello del 6 novembre scorso, per impedire che si giocasse Sassuolo-Vittorio Veneto femminile.

I provvedimenti sono seguiti alle indagini della Digos della polizia di Reggio Emilia dopo i due episodi distinti che hanno visto in azione gli ultras granata.

Il lancio di sassi e bottiglie contro uno dei quattro mezzi che trasportavano i tifosi veneti a casa dopo la partita di domenica scorsa, vinta dalla squadra di Inzaghi per 3-0 al Mapei Stadium, ha portato a indagare per danneggiamento e lancio di materiale pericoloso nove persone. Per cinque di queste, subito identificate dopo l’assalto al pullman che fortunatamente ha provocato solo la rottura di un vetro laterale, è scattato il Daspo.

Lo stesso provvedimento per i quattro sostenitori della Curva Sud della Reggiana che il 6 novembre avevano forzato i cancelli del Mirabello spargendo venti chili i chiodi prima di Sassuolo-Vittorio Veneto. Tutti sono stati denunciati per tentate lesioni e danneggiamento.

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha rilevato alti profili di rischio per la prossima sfida Santarcangelo-Reggiana di Lega Pro ed ora eventuali misure di rigore saranno decise dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

La Lega Italiana Calcio Professionistico è stata poi delegata di comunicare alla Reggiana di non avviare, o di sospendere, la vendita dei biglietti della Curva Sud locale del Mapei Stadium per Reggiana-Modena del prossimo 5 febbraio.