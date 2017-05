Anche Julia Viellehner non ce l'ha fatta: era ricoverata con Hayden

Anche Julia Viellehner non ce l'ha fatta. E' morta, quasi contemporaneamente a Nicky Heyden (entrambi erano ricoverati al "Bufalini" di Cesena). La 31enne triatleta tedesca era stata investita da un camion sulla Provinciale 24, verso il passo delle Forche, mentre si stava allenando in bici. La bici della ragazza si era agganciata alla ruota posteriore del mezzo pesante ed era stata trascinata, non finendo sotto le ruote. Le sue condizioni si sono subito aggravate dopo che in un primo tempo non sembravano preoccupare. I medici, nei giorni scorsi, le avevano amputato entrambe le gambe per provare a salvarle la vita ma non è bastato.