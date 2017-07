In Autocisa (A15) questa mattina si è formato un chilometro di coda fra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma, per lavori in corso.

In A1, traffico regolare nel tratto parmense. Ci sono code fra Valsamoggia e Modena Sud per incidente. Code per incidente anche fra Bologna-Casalecchio di Reno e l'interconnessione con l'A14.

Traffico in tempo reale