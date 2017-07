Bisarca perde due auto in A1: code fra Parma e Reggio, problemi in tangenziale

Lunghe code sull'Autosole, tra Parma e Terre di Canossa-Campegine in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto nel pomeriggio all’altezza del chilometro 121: una bisarca ha sbandato urtando il new-jersey e ha perso due vetture. Una è finita sulla carreggiata nord, l'altra sulla carreggiata sud dell’autostrada A1.

Si sono formati 10 chilometri di coda in direzione Bologna, con traffico su tre corsie, e 7 chilometri di coda fra Reggio e Parma verso Milano, con l’uscita consigliata a Reggio Emilia e traffico su una sola corsia.

Per chi proviene da Milano ed è diretto a Bologna, Autostrade consiglia di uscire a Parma e percorrere la via Emilia con rientro in autostrada a Terre di Canossa-Campegine. Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso.