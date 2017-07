Ovvio che non tutti i dipendenti sono così nell'aeroporto di Ibiza, ma un passeggero ha ripreso (e postato) una scena incredibile: le operazioni di carico delle valige sul sul carrellino. Da non crederci: valige prese a calci, lanciate, altre che si incastrano. Perfino il passeggino di un bambino. La direzione dell’aeroporto ha fatto sapere di voler identificare il dipendente per sottoporlo a un procedimento disciplinare.