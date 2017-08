Tom Cruise si è rotto una caviglia sul set di "Mission Impossible 6"

L’attore americano Tom Cruise si è rotto la caviglia nell’infortunio a Londra durante le riprese del suo nuovo film "Mission: Impossible 6": lo ha reso noto la Paramount in un comunicato alla Cnn. La produzione del film è sospesa finché Cruise non guarirà, ma il debutto del film è confermato per il 27 luglio 2018. Il sito TMZ aveva dato notizia dell’incidente durante lo scorso fine settimana.

Video di Kikapress