Ecco cosa si nasconde sotto la chioma di Trump

Trump e la sua folta capigliatura. Della sua acconciatura (e altro) si è discusso molto in questi anni: riporto, trapianto, parrucchino e tanto altro. Se n'è parlato anche in un libro: “Fire and Fury: Inside the Trump White House” spiega come “le cime dei capelli, che crescono davanti e attorno alla pelata, vengono riunite al centro e poi tirate indietro. Il tutto viene infine fissato con uno spray solidificante". Un video pubblicato su Twitter dalla giornalista dell’Huffpost Ashley Feinberg aiuta a svelare il mistero.