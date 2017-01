"Proposta" di matrimonio in diretta per Valentino

Deborah Serendipity, molto nota sui social è protagonista di un siparietto con Valentino Rossi, durante la presentazione ufficiale della Yamaha per il Motomondiale 2017 a Madrid, presso la sede dello sponsor ufficiale, Movistar. Con lui sul palco il compagno di scuderia Maverick Viñales, fidanzato della nostra Kiara Fontanesi. Deborah dice di essere follemente innamorata di Valentino Rossi, e glielo dice in faccia durante l'intervista: «La vita è breve, non sai mai cosa potrebbe accadere, potrei essere la madre dei tuoi figli». Valentino, divertito, risponde così: «Va bene, magari tra due-tre anni». Aggiunge di avere un amico in comune, Pablo Nieto, e lui: «Se sei sua amica, ho già capito tante cose...». E la risposta della giornalista è: «Oddio, non ce la faccio, mi sta venendo un sacco di caldo».