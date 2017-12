Roberto D'Aversa, alla vigilia di Ternana-Parma (domani ore 15 al "Liberati"):"Quella di Terni è una partita molto importante per misurare il nostro grado di maturità. Non sarà una partita semplice, la Ternana è una delle squadre che gioca il calcio migliore in cadetteria e ha un allenatore molto preparato, anche se la classifica non dice questo".