Autista picchiato sul bus: ecco come si è arrivati all'aggressione

Da una parte un autista della Tep, dall’altra un ragazzo africano di vent'anni. Sono i protagonisti di una violenta lite a calci e pugni avvenuta ieri pomeriggio in stazione, nel piazzale dal quale partono le corse extraurbane.

Il bus sta per partire dalla stazione in direzione Mezzani quando scoppia la lite. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane intralciava la sosta del mezzo pubblico alla pensilina di arrivo e l'autista glielo ha fatto notare: prima volano parole grosse, poi l’aggressione. Nel video che pubblichiamo qui sopra, si vede che diversi stranieri hanno accerchiato il bus mentre il conducente discute con uno di loro.

In un secondo momento, come si vede in un altro filmato (sempre girato con un telefonino), il giovane straniero aggredisce l'autista, che cerca di difendersi ma viene colpito più volte e, sopraffatto, cade.



Ora indagano i carabinieri, che hanno ricevuto nel frattempo la denuncia dell’autista. La Tep ha avviato un’indagine interna anche per accertare eventuali responsabilità dello stesso autista (finito al pronto soccorso con una prognosi di sette giorni).