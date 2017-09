Serviranno nuovi rilievi tecnici sul ponte fra Colorno e Casalmaggiore, che dureranno almeno un altro mese. Il presidente della Provincia di Parma Filippo Fritelli spiega che sarà un intervento oneroso ("parliamo di diverse centinaia di migliaia di euro"). E le Province di Parma e Cremona coinvolte non hanno le risorse a sufficienza per affrontare i costi.

Fritelli ha incontrato la stampa dopo un incontro in Provincia.