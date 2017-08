"Mission Impossible 6": infortunio sul set per Tom Cruise

Incidente sul set per Tom Cruise. L'attore, uno dei pochi a Hollywood che insistono per girare in prima persona pericolose scene di azione, si è infortunato durante le riprese a Londra del suo nuovo film «Mission: Impossible 6».

La scena richiedeva da Cruise un acrobatico salto tra due edifici con l’assistenza di una rete di sicurezza. Il divo di «Top Gun», secondo quanto mostrano fotogrammi diffusi da TMZ, avrebbe preso male le misure andando a sbattere sulla fiancata del secondo edificio. Cruise è poi riuscito a issarsi sul tetto, ma si è allontanato zoppicando vistosamente prima di crollare a terra davanti ad altri membri della troupe.

Non è chiaro quanto l’attore si sia fatto male e se abbia dovuto ricorrere alle cure di un ospedale. Celebre per non tirarsi indietro dalle più ardite acrobazie sul set, nel 2011 Cruise aveva scalato l’esterno del Burj Khalifa di Dubai, l'edificio più alto del mondo, per una scena di «Mission: Impossible - Ghost Protocol». E per il «Mission: Impossible - Rogue Nation» del 2015 si era attaccato all’esterno di un Airbus 400 al decollo.

«Mission: Impossible 6» uscirà nelle sale nel luglio 2018. Il film è diretto da Christopher McCarrie che ha già lavorato con Cruise in «Mission: Impossible - Rogue Nation» e nel primo «Jack Reach».

Video di Kikapress