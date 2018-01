"Volevo scappare a Bogotà...": Francesca Michielin presenta il nuovo album "2640"

Si intitola 2640 il nuovo album tutto di inediti di Francesca Michielin, disponibile da venerdì 12 gennaio su etichetta Sony Music. Anticipato dal primo singolo Vulcano, certificato platino, e dal secondo Io non abito al mare, questo nuovo lavoro contiene 13 brani, un racconto in musica della crescita di Francesca, delle sue esperienze e della sua visione del mondo.

2640 ruota attorno al logo Δ∇Δ, composto da tre triangoli colorati che rappresentano i tre simboli/temi del disco.

Il primo è un Vulcano rosso, come le parole più crude da comunicare. Il secondo è un Mare, blu e caotico, da imparare a ascoltare. E il terzo è una Montagna, alta, dove si arriva sulla cima solo per provare a immaginare.

Polistrumentista e autrice di testi e musiche, Francesca firma undici brani su tredici, che si dividono, infatti, tra vulcanici, marini e "montani", elementi associati a un'intenzione, rispettivamente comunicare, ascoltare, immaginare.

Nel video, la cantante spiega nei dettagli le canzoni del nuovo disco.

Francesca Michielin inizierà anche un'avventura live nei principali club di tutta Italia. Dopo l’anteprima di Parma il 16 marzo, il tour prodotto e distribuito da Live Nation partirà da Milano il 17 marzo, e toccherà poi Torino, Brescia, Bologna, Trento, Roncade (TV), Catania, Perugia, Maglie (LE), Modugno (BA), Roma, Napoli e Firenze.

I biglietti per le date sono in vendita su Ticketmaster.it, Ticketone.it e tutti i punti vendita autorizzati.

LE DATE

16 Marzo Parma Campus Industry Anteprima

17 Marzo Milano Fabrique

23 Marzo Torino Concordia

24 Marzo Brescia Gran Teatro Morato

25 Marzo Bologna Estragon

27 Marzo Trento Audiorium S. Chiara

28 Marzo Roncade (TV) New Age

31 Marzo Catania Land La Nuova Dogana

5 Aprile Perugia After Life

7 Aprile Maglie (LE) Industrie Musicali

8 Aprile Modugno (BA) New Demodè

12 Aprile Roma Teatro Quirinetta

14 Aprile Napoli Hart

15 Aprile Firenze Viper Theatre