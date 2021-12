Domenica di calcio che vede i Crociati impegnati in una importante sfida in trasferta contro l’Alessandria. Appuntamento con la radiocronaca in diretta su Radio Parma dalle 13.45. Nel tardo pomeriggio alle 19.00 con repliche alle 19.55 e 23.55, 12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro da Alberto Dallatana e Alberto Rugolotto.

12Tv Parma, domenica ore 19