A settanta anni dalla scomparsa dell’autore finalmente in tv, “Al Marchès Popò” di Renzo Pezzani, proposta questa sera alle ore 21,00 su 12Tv Parma .L’opera, un dramma in un prologo, quattro atti brevi e tre intermezzi per le scene dialettali parmigiane, rimasta inedita e pubblicata molti anni dopo la sua morte, è stata rappresentata con notevole successo di pubblico e di critica al teatro Pezzani nel Novembre del 2015 e poi replicata nei teatri di Felino e Fontanellato.

La compagnia teatrale La Duchessa con la messa in scena, per la regia di Giovanni Catalano, dell’unica opera teatrale di Renzo Pezzani ha voluto rendere omaggio al più grande poeta dialettale di Parma, autore di autentici capolavori quali: Bornisi, Tarabacli, Oc luster.

Pezzani, che ha cantato la città e la sua gente, con Äl Marchès Popò narra Parma e se stesso. Il dramma è il suo doloroso, disincantato, affettuoso e nostalgico canto del cigno, ci sono tutti i temi presenti nella sua poesia: il valore dei buoni sentimenti, le “fole”, l’allegra esuberante e mordace vivacità della gente di Parma ed il senso di ineluttabile declino della nobiltà.

Interpreti Pietro Vitali con (in ordine alfabetico) Claudio Aimi, Federico Bartoletti, Luca Bontempi, Franca Bodria, Francesca Catalano, Alessandro Chiapponi, Daria Comito, Lino Cremona, Alessandro Dall’Aglio, Mario Del Vasto, Samuele Giampellegrini, Maria Eugenia Giovagnoli, Claudia Greci, Donato Masciandaro, Mirella Massari, Marina Padovani, Marta Pastorini, Federica Picelli, Greta Pieroni, Gaia Poletti, Mirella Pongolini, Edo Rozzi, Lucia Sansone, Luigi Sturma, Lorenzo Terbonati, Cecilia Vighi, Luca Vitali. Musiche originali del maestro Corrado Neri,eseguite dal vivo dai maestri: Corrado Neri (pianoforte), Maxim Distefano (violino), Francesca Formisano (violoncello).

Costumi : Mariuccia Cerra. Tecnico luci e suono : Sonia Pelz ; la tela del cantastorie è di Carolina Mancuso; la regia è di Giovanni Catalano.