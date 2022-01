La migliore torta fritta? Domenica l'atteso verdetto finale

Dove si mangia la migliore torta fritta della provincia di Parma? Manca ormai poco alla risposta, che arriverà domenica sera alle 21 su 12 Tv Parma, nell’ambito dell’ottava e ultima puntata dello show-contest «Salume e torta fritta, la più buona di Parma», con la regia di Nello Fochetti e condotto da Valentina Vincetti, influencer del mondo food.

In queste settimane la produzione ha girato in lungo e in largo per la provincia di Parma, dalla Bassa all’Appennino, passando ovviamente per la città, assaggiando la torta fritta e i salumi di quattordici fra ristoranti, bistrot e trattorie. In ogni locale Valentina e un ospite, cioè un «degustatore per caso», hanno dato i voti alla torta fritta e ai salumi, valutando «vista», «olfatto», «gusto» oltre ai salumi in accompagnamento. In questo modo è andata delineandosi la classifica in base alla quale i primi sei locali hanno ricevuto in questi giorni la visita di Sandro Piovani i cui voti potranno confermare o ribaltare la graduatoria provvisoria.

Nell’ordine, i sei ristoranti finalisti sono la Trattoria Scarica di Alberi di Vigatto, prima con 73 punti, seguita ad una sola lunghezza dalla Trattoria Rossini di Cozzano a 72, poi il «Pane e Salame» di Felino e la Trattoria del Grillo di Vigatto appaiate a 71. Quindi l’Hostaria Tre Ville di Parma a 70 e l’Hostaria Terre Verdiane di Fidenza a 69 punti. Classifica dunque serratissima, tutta in appena quattro lunghezze, per una finale da non perdere in prima serata domenica o da rivedere on demand nella sezione «programmi» sul sito 12tvparma.

r.c.