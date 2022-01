Tardini, quale futuro? Ecco il documento del Parma

Il direttore della Gazzetta, Claudio Rinaldi, anticipa alcuni dei temi trattati dal quotidiano in ediccola sabato 22 gennaio. Focus sul futuro del Tardini, sulla diffusione del Covid nelle scuole (tutti i dati delle classi parmigiane), sul processo a Mallardo per l'omicidio di Vicofertile con l'udienza in tribunale. Infine un ricordo di Gianni Infantino, presidente della Fifa, di Alberto Michelotti, scomparso martedì scorso. Il consueto inserto del sabato Mode & Modi.