Parmaeuropa

Parma è stata al centro dell’attenzione nazionale nei due anni di Capitale italiana della Cultura. Due anni in buona parte purtroppo segnati dalla pandemia, con appuntamenti saltati o rimodulati e con le misure anti Covid che hanno spesso limitato l’afflusso di visitatori e turisti. Parma ha tuttavia scoperto ancora una volta l’importanza delle sue peculiarità artistiche e storiche ed una vitalità culturale che rappresenta un’interessante prospettiva per il futuro. Sarà questo uno degli argomenti al centro del confronto di questa sera a «Parma Europa» alle 21 su 12 Tv Parma. In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno l’Assessore alla Cultura Michele Guerra, l’editorialista della Gazzetta di Parma Domenico Cacopardo e gli ex parlamentari del Pd Giorgio Pagliari e della Lega Fabio Dosi.

Di questo tema si parlerà anche attraverso il collegamento esterno: dalla sede di Ascom Parma il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto raccoglierà le voci del presidente Vittorio Dall’Aglio, del direttore Claudio Franchini, dell’Assessore Cristiano Casa e del presidente di Federalberghi Parma Emio Incerti.

Nel corso della trasmissione anche un’intervista al giornalista e autore tv Luca Sommi, che in passato ha ricoperto il ruolo di Assessore alla Cultura del Comune di Parma, organizzando diversi eventi tra cui le mostre dedicate a Parmigianino e Correggio, capaci di riscuotere un eccezionale interesse a livello nazionale.

Nell’anteprima della trasmissione spazio invece all’andamento della pandemia nel nostro territorio con un’intervista in studio alla dottoressa Antonella Squarcia, Direttrice della Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza dell’Azienda Usl: focus in particolare sulle vaccinazioni nella fascia d’età 5-11 anni e sulle conseguenze soprattutto psichiche che colpiscono tanti bimbi a causa di molti mesi contrassegnati da restrizioni e lezioni a distanza.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it