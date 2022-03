12 Tv Parma domani passa sul canale 16

Il passaggio di 12 Tv Parma dal canale 12 al canale 16 del telecomando è già iniziato una settimana fa per alcune zone della provincia, ma è da domani che il canale televisivo cittadino sarà visibile da tutti nella sua nuova collocazione. Tutte le televisioni sono interessate a questa transizione, imposta dall’Unione Europea e messa a punto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Si tratta dell’introduzione delle nuove tecnologie della telefonia mobile 5G sulle frequenze occupate dalle tv. Per questo le televisioni devono spostare i canali su altre frequenze. I telespettatori di 12 Tv Parma, nel caso in cui il televisore non effettuasse automaticamente il passaggio al nuovo canale 16, dovranno svolgere manualmente la risintonizzazione. Per tutte le informazioni 12 Tv Parma ha messo a disposizione un numero verde, l’800-592-097, grazie alla collaborazione con il partner «Mari Megastore dell’Elettronica».



12 Tv Parma sarà visibile con il canale 16 in tutta l’Emilia-Romagna, raggiungendo un bacino potenziale di circa 4 milioni e mezzo di persone. La transizione sul nuovo canale rientra più in generale nel passaggio al nuovo digitale terrestre, di cui si parla da mesi.

Per verificare se il proprio schermo è compatibile con il nuovo standard di trasmissione, occorre sintonizzarsi sui due canali test 100 e 200: solo se appare il messaggio "Test HEVC Main10" il modello è abilitato alla ricezione. In caso contrario, occorre dotarsi di un decodor o di cambiare il televisore.

Chi dovesse o volesse farlo, potrà richiedere i bonus messi a disposizione dal Mise, le cui risorse sono state ulteriormente rifinanziate con 68 milioni di euro nella legge di bilancio 2022.

La nostra emittente sarà sempre visibile via streaming all’indirizzo www.12tvparma.it, che propone anche un’ampia sezione on demand nella quale sono visibili i telegiornali, tutti i programmi e molti altri contenuti.

r.c.