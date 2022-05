ParmaEuropa

La corsa elettorale per le prossime comunali registra la novità del dodicesimo candidato alla carica di sindaco. Con la decisione di Fratelli d’Italia di presentare Priamo Bocchi, con il centro-destra in formazione classica che dunque si sdoppia, ora i pretendenti allo scranno più alto del Comune di Parma sono diventati addirittura dodici.

In attesa di ospitare tutti i candidati, e lo si potrà fare tra due settimane come indica la normativa, stasera a «Parma Europa» verranno affrontati temi legati al futuro della città e alle urgenze del territorio: dalla sicurezza alle infrastrutture, dal welfare alle politiche per i giovani e non solo. In diretta alle 21 su 12 Tv Parma, con Pietro Adrasto Ferraguti, ci saranno Giorgio Pagliari, Fabio Rainieri, Tommaso Foti e Filippo Mazzieri.

Nel corso della trasmissione anche un servizio speciale, curato dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, con le considerazioni del professor Alessandro Duce: un focus legato ai dieci anni dell’Amministrazione Pizzarotti con giudizi sui risultati ottenuti e alcuni suggerimenti agli aspiranti al ruolo di primo cittadino.

Nell’anteprima di «Parma Europa» spazio invece all’inaugurazione di Cibus, avvenuta questa mattina alle Fiere di Parma, con interviste e servizi speciali.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it