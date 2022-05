All’edizione di Cibus 2022 sarà dedicata la puntata di questa sera di «Parma Europa», l’approfondimento del martedì di 12 Tv Parma in diretta alle 21 e condotto da Pietro Adrasto Ferraguti. Ospiti del programma il presidente di Fiere di Parma Gino Gandolfi, il Ceo Antonio Cellie e gli imprenditori Irene Rizzoli e Carlo Galloni. Nel corso della trasmissione saranno anche proposti servizi effettuati in occasione della scorsa edizione di Cibus, con in più un’intervista dedicata agli scenari economici locali e nazionali, realizzata dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto con il professor Mario Menegatti, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Parma.

Nell’anteprima di «Parma Europa» ci sarà invece un focus sulle tante novità legate all’aeroporto di Parma, dai nuovi voli ai progetti di sviluppo, con in studio il presidente di Sogeap Guido Dalla Rosa Prati.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it.

