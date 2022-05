I dentisti Andi per la prevenzione Oral Cancer Day 2022

Nella settimana in cui ricorre la sedicesima edizione della giornata mondiale dedicata alla prevenzione delle patologie del cavo orale (sabato 14 maggio), 12 Tv Parma dedica questa sera (GIOVEDì), con inizio alle 21, un programma di approfondimento proprio a questo tema, dal titolo “I dentisti Andi per la prevenzione: Oral Cance Day 2022”.

La trasmissione, realizzata in collaborazione appunto con la sezione parmigiana di Andi (l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani), si avvarrà della presenza di quattro esperti in studio: la presidente di Andi Parma Claudia Rabajotti, la segretaria culturale Andi Parma e responsabile dell’evento <Oral Cancer Day> Cristiana Potì, il professor Paolo Vescovi, dirigente medico Uo Odontostomatologia dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma, e il professor Silvano Ferrari, Dirigente Medico Uo Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. Un tema, quello delle patologie tumorali del cavo orale, che necessita della massima attenzione: rappresenta infatti il 5% dei tumori nell’uomo nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni, l’1% nella donna in tutte le fasce di età, ma la sua incidenza complessiva è in aumento. In Italia, ogni anno si registrano oltre 9.000 nuovi casi. Fondamentali sono la prevenzione e la diagnosi tempestiva perché, quando le patologie oncologiche sono individuate e curate nelle fasi iniziali, si ottiene una guarigione che va dal 75% al 100% dei casi, con interventi terapeutici poco invasivi. Fin dalla sua nascita, nel 2007, l’Oral Cancer Day vuole essere un’occasione unica per diffondere conoscenza, consapevolezza e l’utilizzo di strumenti pratici (un esempio su tutti: l’autoesame della propria bocca, ma ancora di più l’importanza delle visite periodiche).

Proprio Andi, sabato, allestirà un gazebo in piazza della Steccata dove sarò disponibile materiali informativo e dove si daranno risposte ai quesiti dei cittadini. Quello al cavo orale è un tumore altamente invasivo e invalidante, che verrà dunque analizzato e spiegato nel dettaglio questa sera su 12 Tv Parma. La trasmissione, oltre che in diretta sul canale 16 del digitale terrestre, sarà visibile anche in diretta streaming sul sito www.12tvparma.it