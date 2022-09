I Crociati sono tornati in campo per la partita di ieri in trasferta contro il Genoa. 12Tv Parma propone Bordo Campo con sintesi e commenti raccolti al termine dell'incontro, in onda alle 12,20 e riproposto alle 13,25, 14,40, 19,05 e 20,10.

12Tv Parma, domenica ore 12,20