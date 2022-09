PARMAEUROPA

Partiti e candidati al rush finale prima del voto alle politiche del 25 settembre. Ultimi giorni prima del silenzio elettorale che scatterà venerdì prossimo a mezzanotte, poi la parola passerà agli elettori. E stasera nuovo confronto televisivo dedicato alla consultazione di domenica: è la quarta puntata stagionale di «Parma Europa» con diversi argomenti in discussione: dalle proposte programmatiche delle coalizioni in campo e dei singoli schieramenti politici fino ai temi di più stretta attualità, dal caro energia che continua a toccare pesantemente attività commerciali, imprese e famiglie, dalle politiche sociali alle infrastrutture, dalla sicurezza all’immigrazione. E poi le questioni che riguardano l’ambito locale e che saranno ovviamente all’attenzione di chi dovesse essere chiamato a sedere in Parlamento.

Il dibatto questa sera in diretta, come sempre alle 21, su «12 Tv Parma». In studio con Pietro Adrasto Ferraguti ci saranno Barbara Lori del Partito Democratico, Pietro Vignali di Forza Italia, Fabio Pietrella di Fratelli d’Italia, Anna Maria Corazza di +Europa e Matteo Ferroni di Azione. E poi il consueto collegamento esterno, curato dal giornalista di «12 Tv Parma» Alberto Rugolotto. Stasera la telecamere di «Parma Europa» saranno nella sede di Confesercenti Parma, per dare voce a quegli operatori economici che combattono giorno dopo giorno contro caro bollette, inflazione e pressione fiscale.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21. Diretta sul canale 16 del digitale terrestre, sul canale 5016 del bouquet Sky o diretta streaming su www.12tvparma.it.