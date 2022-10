ParmaEuropa

La crisi energetica con il caro bollette sempre più insostenibile per imprese e famiglie, l’inflazione al galoppo, i prezzi che crescono e che pesano giorno dopo giorno sul carrello della spesa. Saranno questi i temi centrali della puntata di questa sera di «Parma Europa», in onda in diretta alle 21 su «12 Tv Parma». In studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, ne discuteranno il presidente dell’Unione parmense degli Industriali Gabriele Buia, la neo parlamentare Gaetana Russo (Fratelli d’Italia), Fabio Rainieri (Consigliere regionale della Lega), l’Assessore al Bilancio del Comune di Parma Marco Bosi e con in più l’intervento del sindaco di Parma Michele Guerra.

Nel collegamento esterno, curato dal giornalista di «12 Tv Parma» Alberto Rugolotto, un approfondimento dedicato all’impegno della Caritas, che ogni giorno assiste tante persone in difficoltà economica. Tra gli ospiti la direttrice Cecilia Scaffardi.

Un servizio speciale sarà invece dedicato all’Emporio Parma, che si conferma vero e proprio termometro sociale: aumentano le famiglie che fanno la spesa al market solidale, ora sono oltre 1700. E il direttore dell’Emporio, Maurizio De Vitis, conferma un aumento delle domande.

Nel corso di «Parma Europa» spazio anche all’attualità politica. Dopo il voto del 25 settembre le convocazioni dopodomani di Camera e Senato. Ma è dai parlamentari eletti sul territorio che città e provincia attendono un impegno concreto rispetto a diverse urgenze, a cominciare dal tema delle infrastrutture.